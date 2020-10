Næstformand er nu formand igen

Pale Christiansen er endnu en gang blevet formand for Kalundborg Senior- & Pensionistforening. Foto: Jørn Nymand

Kalundborg - 18. oktober 2020 kl. 10:49

Palle Christiansen er igen i spidsen for Kalundborg Senior- og Pensionist-forening, ligesom han var for det i en fire og et halvt år lang periode for nogle år siden.

- Vores formand Ole Jordy døde 2. oktober, og da jeg var næstformand i bestyrelsen, overtager jeg formandsposten frem til vores planlagte generalforsamling 16. februar i Årby Forsamlingshus. Hvad der så sker derefter, ved jeg ikke, fortæller Palle Christiansen.

Pensionistforeningen har mere eller mindre ligget stille siden midt i marts på grund af corona. Kun ganske få arrangementer bliver gennemført - bl.a. et sanghold, som holder til på Aktivitetscenter Munkesøen, men ellers er det Årby Forsamlingshus, der er omdrejningspunktet for foreningens medlemmer. Et par endagsture er det blevet til i løbet af de seneste måneder - sankthans i Mullerup og en tur til Knuthenborg Park i august - men ellers har perioden siden marts budt på aflysning efter aflysning.

Palle Christiansen, som fyldte 80 år i september, fortæller, at langt de fleste medlemmer først melder sig ind i foreningen, når de er fyldt 70 år. Han så gerne, at også yngre kræfter vil være med i foreningen, som normalt er kendt for at være en aktiv en af slagsen.

Som mange andre håber han, at man igen snart kan vende tilbage til normale tilstande og få gang i foreningslivet igen.