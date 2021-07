Se billedserie Ved indgangen blev der holdt styr på, at der på intet tidspunkt var mere end 500 på markedspladsen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Næsten 5.000 til kræmmermarked i Gørlev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næsten 5.000 til kræmmermarked i Gørlev

Kalundborg - 15. juli 2021 kl. 06:15 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Ingen heste, silende regn lørdag formiddag og strenge Coronarestriktioner der betød, at der ikke kunne være mere end 500 mennesker ad gangen på markedspladsen var alt sammen med til at lægge en dæmper på årets udgave af Gørlev Kræmmermarked. Alligevel var arrangørerne godt tilfredse med weekenden.

- Det var godt at komme i gang igen, efter at vi måtte lukke ned i hele 2020. Det syntes både publikum og kræmmerne også. Sidstnævnte kender hinanden godt, og de var bare glade for at kunne komme afsted og se hinanden igen, og publikum havde tydeligvis længtes efter at der skete noget i Gørlev, siger Helge Carlsson fra markedets bestyrelse.

I løbet af weekenden besøgte mellem 4.600 og 4.700 gæster markedspladsen.

- Det var nogenlunde hvad vi kunne tillade os at lukke ind. Der var flere tidspunktet både fredag aften og søndag, hvor pladsen faktisk var så fuld, at gæsterne stod i kø for at komme ind. Det håndterede de med stor tålmodighed og godt humør, siger Helge Carlsson.

Arrangørerne håber dog meget på, at man ved næste arrangement i uge 37 kan gennemføre Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked som normalt.

- Der er ingen tvivl om, at hestene er et meget stort trækplaster for markedet. Det var hestene der oprindeligt var grundlaget for Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked, og vi glæder os meget til at kunne have dem med igen, siger Helge Carlsson.