Jens Folman, arbejdsmarkedschef, Jobcenter Kalundborg: - Der er rigtig mange fordele ved et IGU-forløb for den enkelte flygtning, men også for kommunen og arbejdsgiverne. Foto: Thomas Olsen

Næstbedst til integrationsuddannelse

- Vi efterstræber i særlig grad at kunne inddrage private virksomheder i processen, der omfatter teori og praksis. Når private virksomheder siger ja til et IGU-forløb, er det ikke kommunale midler, der finansierer praktikdelen. Det har selvsagt mange fordele. Dels, at den enkelte flygtning træder ind i et uddannelsesforløb, dels at kommunen har færre udgifter, hvor udgifter til offentlig forsøgelse også forsvinder. Men i den sidste ende handler det jo ikke mindst om, at der venter et reelt job til den enkelte flygtning efter det to år lange grunduddannelsesforløb, siger Jens Folman.