Masatique Hatami er både kirurg og uddannet inden for almen medicin, og så taler lægen i Nærklinik Kalundborg i øvrigt hele syv sprog. Foto: Eva Lyng Johansen

Nærklinik runder 650 patienter

Det oplyser klinikkens praksismanager og sygeplejerske, Marie Sofie Thorlund Martinsen, som tilføjer, at Nærklinik Kalundborg har haft en rigtig god start i Kalundborg:

- Vi får nye patienter hver dag, og tilbagemeldingerne fra patienterne er yderst positive, fortæller praksismanageren. Hun fortæller også, at hun selv, nærklinikkens læge Masatique Hatami og lægesekretær Line Skinnes alle føler sig godt modtaget i Kalundborg.

- Vi har haft den bedste begyndelse i byen, men på grund af coronapandemien har der været lidt logistiske besværligheder. For eksempel med at få taget røntgen, fordi Akut- og Sundhedshuset blev lukket, så patienter måtte til Holbæk i stedet.

Den lokale nærklinik var nummer to, som Region Sjælland etablerede, og den første var i Nakskov. Nærklinik Kalundborg har lokaler på første sal i Sundhedshuset Grand, som er meget velegnede til en klinik, og så er alle tre medarbejdere blevet glade for byens bedste udsigt over Havneparken og havnen.