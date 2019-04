Se billedserie Lars Kaster Jørgensen kan fra sin baghave skimte skorstenen fra Kalundborg Bioenergi, der ligger på Asnæsvej 14a. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Naboglæde over politianmeldelse

Kalundborg - 05. april 2019

Det vækker glæde hos Lars Kaster Jørgensen, at medlemmerne af teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommunen nu har bedt den kommunale administration politianmelde biogasanlægget Kalundborg Bioenergi på Asnæsvej. Han har som beboer på Lerchenborgvej ført an i klagerne over anlægget, og skrevet mails til kommune og Kalundborg Bioenergi på vegne af godt 100 borgere.

- Det lyder da dejligt. Så har de forstået vores budskab. Endelig bliver vi taget seriøst, siger han, da Nordvestnyt fanger ham her til morgen og fortæller ham nyheden.

Lars Kaster Jørgensen frygter dog lidt, at kommunen vil være for uklar i dens beskrivelse af problemerne.

- Jeg kan være lidt bange for, at man skriver en for overfladisk politianmeldelse, så politiet siger: Den kan vi ikke bruge til noget. Det er for smal en sag, siger han og fortsætter:

- Jeg kunne frygte, at kommunen skriver, at det lugter en gang imellem, siger han og henviser til dagsordenen for torsdagens møde i teknik- og miljøudvalget.

Her skriver kommunen blandt andet i sit oplæg til politikerne, at »det er administrationens vurdering, at hændelserne generelt er af kort varighed, og at hændelserne er blevet færre«.

- Jeg undrer mig over, at kommunen er fræk nok til at formulere det på den måde, når man tænker på antallet af klager, den har modtaget. Jeg ville skrive, at det lugter konstant i større eller mindre grad alt efter vindretningen, siger Lars Kaster Jørgensen.