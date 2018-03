Foreningen Danske Olielagre har dette anlæg på Olievej 13 ved Ubberup, som ifølge Christian Bendix, Asmindrup, er blevet for dominerende i landskabet. Foto: Ulrik Reimann

Naboer i dialog om brændstoflager

Kalundborg - 19. marts 2018 kl. 15:48 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Pumpestationen på Olievej 13 ved Ubberup var indtil for få år siden smukt camoufleret af træer og buske med et rigt fugleliv. Det havde stor betydning for de omliggende ejendommes æstetiske værdi. I kortere perioder var der en del støj om dagen, og lysniveauet var ikke specielt generende for omgivelserne. Det har unægtelig ændret sig.

Det siger Christian Bendix, Asmindrup, som fortæller, at træer og buske omkring pumpestationen er fjernet, og det er både han og de nærmeste naboer kede af, understreger han:

- Tekniske anlæg er nu stærkt fremtrædende og skæmmende fra næsten alle sider. Er vejret stille, kan man høre vedvarende støj langt væk. Senest har man etableret et kraftigt blændende lys på en høj mast, der gør det umuligt at se på stjerner, og lyset blænder, når man kører ad markvejen mod Ubberup fra Asmindrup. Det er tændt hele døgnet.

Christian Bendix peger på, at byggeri på landet i almindelighed skal tage særligt hensyn til naturen og naboerne, og han mener, at pumpestationens nuværende udseende forringer de nærmeste ejendommes salgsværdi.

Det er Foreningen Danske Olielagre, FDO, der ejer anlægget på Olievej 13, og direktør Peter Dam-Hendriksen bekræfter, at der i dag er færre træer omkring anlægget - fordi træerne var gået ud og truede med at vælte ned over markvejen. Derfor blev de fjernet.

- Jeg synes, at naboerne skulle kigge indenfor og få en snak om tingene. Jeg vil meget gerne invitere til et møde, hvor vi også kan tage en gåtur omkring pumpestationen, og så må vi se, hvad vi kan gøre for at hjælpe, siger Peter Dam-Hendriksen.

FDO-direktørens invitation blev fredag formidlet videre af Nordvestnyt til Christian Bendix, så han kan orientere nabogruppen om tilbuddet.

Lager som sikkerhed

Danske Olieberedskabslagre, FDO, driver tankanlæg og rørledninger, så danske forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder er sikret olie og benzin.

FDO har olie, diesel og benzin på lager til mindst 57 dages forbrug. Sammen med olieselskabernes lagre betyder det, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser om, at have lagre til mindst 81 dages forbrug.

FDO blev oprettet i 1964 med det sigte at tilvejebringe forsyningssikkerhed for olie i tilfælde af krig eller forsyningskriser.