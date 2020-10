Naboen blev master i Kragerup - fem års forskning er slut

Det fremgår også af bøgerne, der så langt fra »kun« er en fortælling om et hus. Her er en egn, dens mennesker, udvikling, glæder og sorger, dramatik og hverdag fortalt i et flot sprog og ned i detaljen. Som Marianne Pedersen sagde til forfatteren:

Poul Christiansen, nabo til Rugskov, hvor Birgitte Dinesen og Olav Ditlevsen selv bor, er en historie i sig selv. Han er uddannet ingeniør med egen byggerådgivningsvirksomhed. I 2007 deltog Poul Christiansen i en sejlads til Amerika. Med på turen var to andre personligheder, Kurt Thorsen og Karsten Ree, og den rejse blev ikke kedelig. Poul Christiansen skrev dagbog fra rejsen, og ordene blev til en bog. At skrive har grebet ham siden.

Fonde, godset og familien Trock, hvorfra to generationer forpagtede Kragerup fra midten af 1800-tallet, har bidraget økonomisk, for så stort og flot illustreret et værk koster et sekscifret beløb at udgive. Og Poul Christiansen har også selv tilført kapitel til projektet: