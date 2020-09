Se billedserie Muhammet Altinas har i tre år kørt som lokomotivfører mellem København og Kalundborg. Alt for ofte oplever han, at fodgængere forsøger at krydse sporet lige, når han kommer. Foto Thomas Rye

»Når vi ser en fordgænger på sporet, er det allerede for sent«

I løbet af de sidste ti år har 27 danskere mistet livet i en ulykke i en jernbaneoverkørsel, og hver eneste uge året rundt er der episoder, hvor fodgængere, cyklister eller sågar bilister er tæt på at blive ramt af et tog.

Langt de fleste af disse episoder skyldes utålmodighed, mener lokomotivfører Muhammet Altintas.

I tre år har han arbejdet som lokofører for DSB på strækningen mellem København og Kalundborg, og på de tre år har han gentagne gange oplevet episoder, hvor han var nærved at have ramt en krydsende fodgænger.

- Jeg husker stadig en episode på stationen i Svebølle. Jeg var ved at køre ind på stationen, da jeg så en mand komme gående med sin cykel. Han skulle krydse sporet for at komme over til toget på den anden side. Han fik øje på mig og stoppede. Så gik han pludseligt ud foran toget, fortæller lokomotivføreren.

- Det føltes som om, det var meget tæt på, men heldigvis ramte jeg ham ikke. Mit hjerte var dog helt oppe i halsen på mig. Jeg kan slet ikke forstå, at han kan få sig selv til at tage sådan en risiko for at spare måske 30 sekunder, siger Muhammet Altintas.

Han fortæller, at sådanne episoder gør stort indtryk på lokomotivføreren.

- Vi har ikke en chance for at nå at stoppe. Toget vejer 300 tons og kommer med høj fart. Vi skal bruge mange hundrede meter til at standse. I det øjeblik, vi ser en trafikant på sporet, så er det allerede for sent, fortæller han.

Derfor er det op til de bløde trafikanter at forhindre uheldene i at opstå.

- Det eneste, man skal gøre, det er at respektere, når bommene går ned, respektere, når lysene blinker og lytter efter, når højtalerne advarer om, at et tog er på vej ind på banegården, opfordrer Muhammet Altinas.

I Danmark er der omkring 1.000 jernbaneoverkørsler, og tal fra Trafikstyrelsen viser, at tre gange om ugen, er det ved at gå galt, når bilister eller andre trafikanter krydser jernbaneoverskæringen, når der er tog på vej.

Særligt på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg er der mange jernbaneoverskæringer, hvor utålmodige eller uopmærksomme trafikanter kan komme i uføre.

Muhammet Altinas husker stadig sin reaktion den eftermiddag i Svebølle.

- Jeg blev først virkeligt forskrækket. Så blev jeg vred. Det var så tankeløst. Det ville jo ikke bare være manden selv det gik ud over, hvis han blev ramt af toget. Jeg skulle bære rundt på minderne resten af livet, og hvad med hans familier eller de andre passagerer eller personer på perronen, som ville have overværet ulykken? Jeg råbte efter ham ud ad vinduet. Han blev helt forfjamsket og undskyldte mange gange. Det kunne jeg bare ikke bruge til så meget, mener lokomotivføreren.