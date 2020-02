Når spil er historiske

Her inviteres alle til spildag »med kendte og nye spil, tag selv-buffet - og pizza til slut. For børn og voksne fra 8 år«, som arrangørene udtrykker sig. Og alle generationer stiller op her. Nogle til mølle og dam, andre til eksempelvis 5-på-stribe, Wings, Othello og Go. Ældste spil på brættet er hnefatafl (sådan staves det) fra jernalderen, 400 år efter Kristus, opfundet i Norden og ført til Romerriget for siden at vende tilbage med vikingerne. Og fra den nye tid er David Smiths Trax (1980) eller Unlur fra samme tid. Det er spil fra New Zealand. Peter Michaelsen: - Det handler om at inspirere, og , måske ikke mindst, at samle familierne. For det er jo det, brætspil kan. Og der er kvikke folk til at fortælle om regler i alle spillene - før det går løs.