Kalundborg - 25. august 2021 kl. 21:35 Kontakt redaktionen

Mandag den 13. september kan man opleve et foredrag om at kunne glæde sig over livet, selv når døden fylder alt. Det er den karismatiske retsmediciner Hans Petter Hougen, som fortæller om flere af de sager, der har gjort mest indtryk på ham igennem livet.

Foredraget finder sted i Ubby Forsamlingshus, og det er arrangeret af Kalundborg Biblioteker i samarbejde med Hvidebæk Lokalråd.

- Når man står bøjet over et lig og beskæftiger sig med de mørke sider af samfundet, er det vigtigt at huske på at udenfor skinner solen. Det fortæller professor i retsmedicin Hans Petter Hougen om i hans helt nye foredrag »Udenfor skinner solen«, som også er titlen på hans biografi.

Gennem mere end 30 år har Hans Petter Hougen beskæftiget sig med levende og døde inden for retsmedicinen. Det har givet ham masser af grund til at reflektere og filosofere over liv og død, og det sætter han ord på i dette foredrag.

Hans Petter Hougen fortæller om alt fra menneskelig ondskab i krige og kriminalsager, til naturkatastrofer og trafikulykker, som brat kan smadre familiers liv. Hvordan vænner man sig til det, og bliver det aldrig for meget? Kan humor redde ens sind fra at blive tynget af alt ondskaben? Eller skal man være af en særlig støbning, for at kunne klare det?

Der vil være tid til både spørgsmål og dialog med publikum.

Der kan vælges mellem billetter med eller uden spisning. Og der er som vanligt rabatter at hente til medlemmer af Biblioteksklubben og Hvidebæk Lokalråd.

Menuen er sammensat af Kim Kok, Ubby Forsamlingshus, og spiser man med, begynder arrangementet kl. 18 - ellers kl. 19.

Billetter købes via bibliotekets hjemmeside www.kalundborgbib.dk eller på ét af Kalundborgs Biblioteker.

Man kan læse mere om Biblioteksklubben på: https://www.kalundborgbib.dk/klub