Henning Fougt med Dronning Margrethe II og borgmester Martin Damm på Fugledegaard formidlingscenter i 2017 under majestætens besøg i Kalundborg Kommune. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Når historien bider sig fast

Kalundborg - 21. februar 2020 kl. 10:53 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dyrlægen i Ubby og tidligere borgmester i Hvidebæk Kommune Henning Fougt fylder 75 år i morgen - og han har om nogen styr på egnens historie.

Naturpark Åmosen er 8000 ha fyldt med vores historie. Mange af historierne er gemt i den gamle muld, men når fortællingerne når op til overfladen, vækker de interesse, og vi vil gerne vide mere.

Fugledegaard Formidlingscenter formidler lidt af den historie, der hører fortiden til. Der er altså en sammenhængskraft mellem Åmose og formidlingscenter, men det er samtidig to meget forskellige størrelser - som har til fælles, at det er dyrlægen fra Ubby, tidligere borgmester i Hvidebæk Kommune, Henning Fougt, som er bestyrelsesformand begge steder.

I morgen, lørdag den 22. februar, fylder Henning Fougt 75 år. Dagen markeres aldeles privat.

- Ja, sådan vil jeg helst have det, siger han.

Henning Fougt taler gerne om Åmosen og formidlingscentret, og han glæder sig over, at udsigten til at synliggøre kulturhistorien om Åmosen bliver mere markant i de kommende år.

- Et er jo at høre historierne; noget andet at opleve det selv. Derfor er det nye projekt med nye stier i åmose-området så vigtigt, siger han - og tilføjer:

- Det er ikke nødvendigvis fysiske stier, vi skal etablere, men retten til, for borgerne, at bevæge sig rundt i den gamle mosekultur. Det kræver forståelse fra og dialog med de mange lodsejere i området, for man kan naturligvis ikke bare løbe rundt på private områder. Men vi er på vej, og jeg tror på, at formidlingen af historien bliver endnu mere markant fremadrettet, siger han.

I 2017 havde Henning Fougt lejlighed til at fortælle Dronning Margrethe om den vestsjællandske kulturhistorie med afsæt i alle de fund, der er gjort ved Tissø - og om Naturpark Åmosen.

- Det er et meget spændende felt at arbejde med. Det handler om enestående arkæologiske fund i mosen, men samtidig om de naturmæssige kvaliteter, Åmosen besidder, med fredning af Kongemosen, konstruktion af tunnellen ved Bromølle og tørvegravningen, som især fandt sted under Anden Verdenskrig.

Og senere er »Istidsruten« kommet til - med en fornem platform i kraft af det udstillingsvindue, som Fugledegaard Formidlingscenter er udtryk for.

Henning Fougt har stor viden om den lokale historie, men han er født i Brønshøj og blev færdig som dyrlæge i 1970.

Efter soldatertjeneste som veterinær, assistent hos dyrlæger i Vamdrup og Laurbjerg og sælger for firmaet Ferrosan, overtog han i 1984 dyrlæge Reimer Knudsens praksis i Ubby - en blandet landpraksis, som han drev indtil 2000.

I 1994 stillede Henning Fougt for første gang op til et kommunalvalg og blev medlem af kommunalbestyrelsen i den daværende Hvidebæk Kommune.

Fire år senere, i 1998, satte Venstre-manden sig i borgmesterstolen. Her sad han frem til kommunalreformen i 2007 og efterfølgende i Kalundborg Kommune.

Henning Fougt har tillige været medlem af regionsrådet i Region Sjælland frem til udgangen af 2013.