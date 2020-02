Se billedserie Oberstløjtnant Steffen Scharff fortalte om flere situationer, hvor han måtte gå den tunge gang ud til familierne, og om et stort apparat, der bliver sat i gang, når en soldat mister livet. Privatfoto

Når en soldat mister livet

Kalundborg - 25. februar 2020 kl. 10:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Broderlaug havde inviteret til foredrag ved oberstløjtnant Steffen Scharff, et foredrag med titlen »Dødens budbringer - manden ingen vil møde«. 30 gæster og brødre mødte op, og ingen af de fremmødte havde helt forstået foredragets overskrift; men det kom de til.

Steffen Scharffs foredrag begyndte med en kort orientering om, hvad organisationen Interforce er - et bindeled mellem forsvaret og civilbefolkningen med det formål at opretholde en reservestyrke, hvor officererne dels arbejder i forsvaret og dels arbejder i en virksomhed.

Herefter fortsatte Steffen Scharff med at fortælle om egne oplevelser som udstationeret i Afghanistan.

Steffen Scharff var udstationeret som næstkommanderende på hold 5 i seks måneder i Hellmann-provinsen Afghanistan, og han fortalte levende om de oplevelser, han og soldaterne havde under deres patruljer.

En af tilhørerne spurgte til, om det havde hjulpet noget, at Danmark havde haft soldater i Afghanistan med de store menneskelige omkostninger, det havde haft for nogle. Steffen Scharff svarede, at efter hans overbevisning havde det gjort en forskel, idet da hold 5 tiltrådte, havde der været totalt dødt i de områder, de patruljerede i. Men efter seks måneder var livet i landsbyerne vendt tilbage med handlende i gaderne og legende børn.

Da Steffen Scharff efter tjenesten i Hellmann vendte tilbage til Danmark, blev han udnævnt til kontaktofficer for soldaterne og deres familier. Et spændende arbejde, der bestod i at informere soldater og familier om, hvad en udsendelse betød.



En anden funktion var, at Steffen Scharff var den, som måtte kontakte de familier, der havde mistet en søn eller datter i kampen mod terroristerne, og det var i denne funktion, at Steffen Scharff i et dagblad havde fået titlen »Dødens budbringer - manden ingen vil møde«.

Steffen Scharff fortalte om flere situationer, hvor han måtte gå den tunge gang ud til familierne, og om et stort apparat, der bliver sat i gang, når en soldat mister livet.

Foredraget sluttede med spørgsmål til Steffen Scharff, og herefter overrakte formand Bjarne Jensen og kasserer Niels H. Hansen for Kalundborg Broderlaug en check på 5000 kroner til Danmarks Veteraner.

