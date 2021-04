Se billedserie Kæmpeægget blev vejet på to forskellige køkkenvægte, der viste henholdsvis 177 og 179 gram. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Mystisk kæmpeæg var 'babushka-æg' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mystisk kæmpeæg var 'babushka-æg'

Kalundborg - 27. april 2021 kl. 06:33 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Nordvestnyt bragte den 31. marts historien om et mystisk kæmpeæg, som Stig Westphal havde fundet i sin hønsegård i Spangsbro ved Kalundborg. Ægget vejede cirka 178 gram og vakte stor opmærksomhed blandt både avisens læsere og i facebookgruppen 'Høns i haven', hvor en video af ægget har fået 75 reaktioner og 60 kommentarer.

Stig Westphal havde håbet, at interessen ville blive vekslet til en kontrolvejning med henblik på eventuelt at blive officiel rekordholder, men han har endnu ikke hørt noget fra nogen. I mellemtiden er han da også faldet over en artikel med en dansker, hvis høne havde lagt et æg på 180 gram, men det var heller ikke blevet kontrolvejet.

Nu har Stig Westphal slået hul på ægget, og indeni ægget gemte sig både blomme, hvide og et helt æg af normal størrelse med skal, blomme og hvide. Et lignende æg fra Australien blev i australske medier døbt 'Babushka-ægget' efter de russiske trædukker, der har en række mindre trædukker indeni.

Stig Westphal benyttede oprindeligt det store æg som en anledning til at invitere Holbæks borgmester, Christina Hansen, forbi til en omelet og en snak om udsatte børn og unge. Han oplyser, at de har været i kontakt, men at det endte med at blive over mail i stedet for over en omelet.

- Havde ægget været et almindeligt, stort æg med en ekstra blomme, ville vi sikkert have spist det, fortæller Stig Westphal, der dog endte med at lade være, fordi der var et æg med skal indeni ægget.

Æggeskallerne fra både det store og det almindelige æg endte i stedet som et kalktilskud til hønsene i hønsegården.