Se billedserie En høne hjemme hos Stig Westphal i Spangsbro har lagt et æg, der vejer cirka tre gange så meget som et almindeligt dansk hønseæg. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Mystisk kæmpeæg i hønsegård: Hvem har lagt rekordægget? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mystisk kæmpeæg i hønsegård: Hvem har lagt rekordægget?

Kalundborg - 31. marts 2021 kl. 10:27 Af Af Magnus Møller Kontakt redaktionen

Da Stig Westphal fra Spangsbro ved Kalundborg den 23. marts gik i hønsehuset for at hente æg fra familiens høns, blev han mødt af et mærkværdigt syn. Et enormt æg - cirka tre gange så stort som et normalt æg - lå og ventede.

- Vi har før prøvet at finde æg med to blommer, men det her er noget andet. Det er fedt, siger han.

Med dets lidt rynkede overflade og abnorme størrelse ligner ægget ikke et hønseæg, men det er ikke desto mindre det, det er, og det er muligvis en ny rekord. Ekstra Bladet holdt i 2010 en konkurrence for at finde det største æg, hvor vinderægget vejede 153 gram.

Stig Westphal har nu vejet ægget på to forskellige køkkenvægte, og det står klart, at ægget i hvert fald slår rekorden fra Ekstra Bladets konkurrence. Ægget vejer nemlig et sted mellem 177 og 179 gram.

Stig Westphal håndterer ægget forsigtigt, da han viser det frem. Der er allerede en lille sprække i æggets skal, og han vil nødig have, at ægget går i stykker, inden en eventuel vejning med henblik på at blive officiel rekordholder har fundet sted. Det er Stig Westphals søn Thue Westphals høns, så det vil i så fald være ham, der får rekorden.

- Hvis nogen synes, det skal kontrolvejes, så vil det være ærgerligt at slå hul på det, siger Stig Westphal.

Muligvis 'babushka-æg' Stig Westphal ved ikke, hvilken høne der står bag monstrøsiteten, men det stammer enten fra en Lys Sussex eller en Isa Warren. Alle hønsene virker glade, og ingen af dem virker til at have gangproblemer eller smerter bagi oven på 'fødslen'.

Hvilke hemmeligheder, ægget gemmer på, er også uvist. Et æg på cirka samme størrelse - 176 gram - fra Australien viste sig at indeholde blomme, hvide samt et helt æg - komplet med skal. Ægget blev i australske medier dømt Babushka-ægget, efter de russiske babushka-­dukker, og om det også er et 'babushka-æg', Stig Westphal har fundet, vil tiden vise.

Planen er, at det skal filmes, når der en gang skal slås hul på ægget, og Stig Westphal benytter samtidig ægget som en anledning til at invitere borgmester i Holbæk Kommune, hvor han arbejder, Christina Hansen, på besøg:

- Det vil være mig en fornøjelse, hvis borgmester Christina Hansen vil komme forbi til en omelet og en snak om udsatte børn og unge.