Nancy Christiansen (th) på 92 år nyder, når musikterapeuterne kommer på besøg. Ifølge datteren Bente Schädler (tv), er moderen blevet meget mere glad af musikterapien.

Musikterapi giver glæde og energi

Kalundborg - 01. juni 2018

Siden april har borgere ramt af demens på henholdsvis Nyvangsparken i Kalundborg og Rørmosecentret i Gørlev fået musikterapi i forbindelse med måltidet et par gange om ugen.

For musikterapeuterne Vivi Navntoft og for Christopher Davis Maack er det nyt, men spændende, at arbejde med demente borgere.

Denne dag skal beboerne på Nyvangsparken have musikterapi, og Christopher Daavis Maack får gjort klaveret klar i fællesrummet.

Nogle beboere kommer selv og sætter sig. Andre i følgeskab med plejepersonalet.

Nancy Christiansen på 92 år, som er ramt af demens, deltager.

Datteren Bente Schädler har tydeligt mærket, at moderen er blevet meget gladere af musikterapien.

- Hun elsker de her to. Efter den første gang, fortalte hun selv uopfordret, og det gør demente normalt ikke, at det havde været en de bedste oplevelser, som hun havde haft, siger Bente Schädler.

Beboerne lægger ud med forårsangen »Det er i dag et vejr« og andre kendte meleodier følger. De ældre følger med i sangbøgerne.

- Skal vi ikke have en sømandssang? foreslår Christopher Davis Maack, og valget falder på »Den er fin med kompasset«.

Efter den livlige sang, klapper Nancy Christiansen spontant og de andre følger trop.

Mens de synger, bliver maden gjort klar.

- Man får både energi og appetit af at synge, og musikken giver et fællesskab, siger Vivi Navntoft.

- Vi har da oplevet, at en dame, som personalet havde svært ved at få til at spise blot en halv rugbrød, spiste tre halve, efter vi havde været der. Men det kan jo være et tilfælde, siger Christopher Davis Maack.

Joan Lyk Andersen, diætist og projektansvarlig, fortæller, at de to musikterapeuter er ansat til den 30. juni 2019 og herefter skal projektet evalueres.

- Jeg er ikke i tvivl om, at musikken skaber glæde og større nærvær omkring måltidet - om vi kan vise en forbedring i ernæringstilstanden, er stadig for tidligt at sige noget om, siger hun.

Projektet er finansieret af Sundheds- og ældreministeriets pulje »Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre«.