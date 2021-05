Musikfestival udsætter skæbnedagen i to uger: Vil have svar fra myndigheder

Mens landets øvrige musikfestivaler har valgt at aflyse på stribe i kølvandet på de nye restriktioner for store forsamlinger, valgte styregruppen bag Kalundborg Rock'er onsdag at udskyde beslutningen to uger for at skaffe sig flere informationer om mulighederne for at holde en form for festival.