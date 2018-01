Musik skal påvirke appetitten

Kalundborg Kommune skal i gang med at projekt, som skal undersøge om musikterapi under måltiden kan øge appetitten hos borgere ramt af demens og forbedre deres ernæringstilstand.

Leder af projektet, Joan Lyk Andersen, klinisk diætist i Kalundborg Kommune, oplyser, at demensområdet i Kalundborg Kommune har søgt Sundheds- og ældreministeriet pulje »Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre«.

I øjeblikket er personalet i gang med at lave en ernæringsvurdering (EVS) og vejning på alle borgere på kommunens to plejecentre for borgere med demens sygdom, og udfra disse målinger, vælger de borgere, som er i ernæringmæssig risiko. Det er af stor betydning at personalet er med i processen, og at deres erfaringer og kendskab til borgerne tages med i betragtning.