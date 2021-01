Den populære komponist, korleder og tv-vært Philip Faber, her fotograferet til et kursus i Kalundborg Musikskole, har besøgt Museum Vestsjælland i den nye tv-serie »Skattejagt på museet«. Foto: Peter Andersen

Musik-kendisser besøger museum på skattejagt

Musik-kendisserne Phillip Faber og Frederik Cilius, som blandt andet er kendt fra programmerne »Fællessang - hver for sig« på DR1, »Den Korte Radioavis« på Radio24syv og »Den klassiske musikquiz« på DR2, dukker søndag den 10. januar kl. 20 op på tv-skærmene i DR's ny program-serie »Skattejagt på museet«, hvor de skal besøge Museum Vestsjælland, blandt andet Kalundborg Museum.

I hver episode drager et begejstet kendis-makkerpar på eventyr til et museum. Drevet af interesse og nysgerrighed får de lov til at skabe deres egen pop up-udstilling.