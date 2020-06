Se billedserie Cæcilie Balling og Kaster Vig kan opleves henholdsvis 14. og 21. juni.

Musik i den dybe og stille ro

Strids Mølle, traktørsted og gårdhave i skoven, leverer nu også musik til gæsterne. Det sker på udvalgte datoer.

Af Bjarne Robdrup Strids Mølle har under titlen Dyb Stille Ro indledt samarbejde med musikerne og kunsterne, Kaspar Vig og Cæcilie Balling. Over sommeren - og første gang i morgen, søndag klokken 14 - vil de spille musik og skabe kunst på Møllen og ydermere præsentere et program med internationale anerkendte musikere.

Arrangementerne vil tage form af livestreams, som sendes fra Strids Mølles Facebook-side, lounge-koncerter og til august en stor installationskoncert i skoven ved Møllen.

- Musik og lyd tager udgangspunkt i Strids Mølles skønne rammer og natur - og vi glæder os meget til at invitere dig forbi, for at opleve musikken, kunsten og Møllen i et nyt lys, siger Iben og Anders Møller, Kattrup Gods, hvorunder Strids Møller hører.

Cæcilie Balling er uddannet klassisk violinist fra det Kgl. Danske Musikkonservatorium og USA, der udover sit klassiske virke dyrker det elektroniske univers. Cæcilie Balling er på første gang søndag den 14. juni.

Kaspar Vig er uddannet komponist og sangskriver fra det Rytmiske Musikkonservatorium og har udgivet tre albums, senest »Farlige Minder« i 2019.

Derudover har Kaspar et virke som fotograf og videokunster og skabt flere serier af visuel kunst og musikvideoer.

Programmet for juni: Søndag 14. juni kl. 14.00 - 16.00 MAYIB (Cæcilie Balling). Søndag 21. juni: Kaspar Vig - visuals og sounds. Torsdag 25. juni kl. 15.00: Mike Sheridan & Cæcilie Balling/Kaspar Vig.

Program for juli og august kommer løbende, og kan ses på Strids Mølles facebook-side, hjemmeside og nyhedsbrev.

Det er ikke nødvendigt at bestille billetter eller bord til arrangementerne, med undtagelse af en enkelt koncert i august. Traktørstedet og gårdhaven er åben på normal vis, og musik, lyd og visuals er tænkt til at skabe stemning for de besøgende på Strids Mølle, siger Iben og Anders Møller.