Musik i Gryden er tilbage: Indvier istandsat amfi-scene med tre koncerter

- Efter et par års pause, glæder vi os til at præsentere Musik i Gryden igen - denne gang i en smukt istandsat Gryden på Møllebakken, siger arrangør Søren Bang Knudsen.

- Der er en lidt kortere tidslinje for billetsalget, end vi plejer at køre med, men jeg er sikker på, at folk trænger til at komme ud og opleve noget god livemusik nu, så jeg er ikke nervøs, siger Søren Bang Knudsen.