Musik i Gryden: Billetter sættes til salg om få dage

- Vi har taget forbehold for, at der vil kunne komme restriktioner, men vi satser på, at der ligesom sidste år må samles 500 mennesker til siddende koncerter udendørs, inklusiv musikere, lydfolk og hjælpere. Så vi sætter 400 billetter til salg, siger Søren Bang Knudsen.