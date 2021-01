Se billedserie Niels Dalsgaard, direktør, Musholm A/S og formand for Danmsk Akvakultur: - Langstrakt sagsbehandling betyder at udviklingen af havbrugssektoren reelt er gået i stå. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Musholm venter stadig på svar om udvikling

Kalundborg - 20. januar 2021 kl. 18:33 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

- Ministeren har naturligvis ret til sin politiske holdning, det er ikke problemet. Men det er derimod en urimelig og meget betænkelig situation for folkestyrets grundprincipper, hvis myndighederne, med baggrund i en ministers modvilje, reelt ikke behandler de ansøgninger, som havbruget sender ind, efter lovens bogstav og gældende regler.

Den går ikke. Det gjorde den heller ikke i sagerne om barnebrude og minkaflivning.

Det siger Jacob Jensen, Venstres miljøordfører, som onsdag trak miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd i Folketingets miljø- og Fødevareudvalg.

Baggrunden er, at Danske havbrug har ventet i syv år på at få færdigbehandlet ansøgninger om etablering af nye havbrug og udvidelser af eksisterende. Sagsbehandlingstiden har reelt sat al udvikling af havbrugssektoren i stå.

Miljøminister Lea Wermelin afviste, at der ikke ageres efter gældende regler:

- Naturligvis gør vi det. Sådan har det altid været. Og sådan er det fortsat. Men vi har forskellige politiske holdninger til, om og hvorvidt området skal udvides. Der er betydeligt ildsvind og store udfordringer for miljøet, der skal løses. Sådan var det også under Venstres regeringsperiode.

Jacob Jensen henviste til, at Lea Wermelin i 2019 udtalte, at hun »ikke ønsker flere og større havbrug i Danmark«.

- Derfor vil jeg gerne høre til risikoen for, at sagsbehandlingen af havbrugsansøgninger er blevet påvirket af ministerens udmelding.

Lea Wermelin svarede - blandt andet - i det åbne samråd:

- Jeg er bekymret for konsekvenserne af havbrug i Danmark, ja. Det er min og regeringens holdning. Sådan er det.

Jacob Jensen: - Ingen er i tvivl om, hvor ministeren står i denne sag. Det er imidlertid ikke et spørgsmål om for eller imod havbrug. Men der er ingen sagsbehandling og der har ikke været nogen gennem lang tid.

Lea Wermelin: - Det er min opfattelse, at Jacob Jensen mistænkeliggør styrelsernes arbejde.

Udvikling i stå

Dansk Akvakultur ser frem til, at der med samrådet kommer fornyet fokus på mangeårige sagsbehandlingstider på havbrugsområdet.

Det siger Dansk Akvakulturs formand, direktør for Musholm A/S i Reersø, Niels Dalsgaard, der finder den årelange sagsbehandlingstid kritisabel.

- De danske havbrug repræsenterer en miljø- og klimaeffektiv produktion af sunde fødevarer, og vi bidrager til eksport, erhvervsaktivitet og arbejdspladser i landdistrikterne. Langstrakt sagsbehandling betyder at udviklingen af havbrugssektoren reelt er gået i stå. Det er under al kritik, og vi håber, at samrådet kan belyse både politiske og forvaltningsmæssige forklaringer, fortæller Niels Dalsgaard.

Dansk Akvakultur og havbrugssektoren har gennem adskillige år forsøgt at få svar på, hvad der er baggrunden for den manglende sagsbehandling. Det er endnu ikke lykkedes at få et klart svar, og ombudsmanden er også blevet bedt om at se på sagen.

- Vi ønsker et tættere og mere gennemskueligt samarbejde med myndighederne, og vi må også insistere på en ordentlig behandling. Vi vil gerne investere i udvikling af akvakulturvirksomheder og arbejdspladser i Danmark i respekt for gældende miljøregler, EU-direktiver og naturhensyn. Derfor håber vi, at der er bedre og hurtigere sagsbehandling i vente, som er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, tilføjer Niels Dalsgaard.

Miljøminister Lea Wermelin:

- Det er meget komplekse sager, der også i forløbet er blevet påklaget. Det tager den tid, der tager. Og jeg vil gerne slå fast, at alle gældende regler naturligvis er og bliver overholdt.