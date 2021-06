Se billedserie Kalundborg Museum fik ikke lov til at låne J. Th. Lundbyes maleri »Teglværk ved Asnæs« fra 1843, fordi museet mangler et klimastyret rum. PR-foto

Museum mangler klima-sikret rum: Får nej til at låne maleri til Lundbye-festival

Kalundborg - 28. juni 2021 kl. 20:57 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Få dage før åbning af Lundbye Kunstfestival 2021 lørdag den 3. juli - med 60 arrangementer om guldalder-temaet J. Th. Lundbye og hans kunstnervenner P.C. Skovgaard og Lorenz Frølich - er der opstået problemer for Kalundborg Museum med at låne Lundbyes maleri »Teglværk ved Asnæs« fra 1843 af Moesgaard Museum i Aarhus.

Det oplyser Britta Tøndborg, kunst-chef i det statsanerkendte Museum Vestsjælland, som Kalundborg Museum hører under.

Museet havde ellers bestået det store sikkerhedstjek - låsesystemer, alarmer, responstid, overvågning, uddannelse, brandøvelser - og havde fået ja fra Moesgaard Museum.

Men så blev den såkaldte facilitets-rapport gransket en ekstra gang.

Og Kalundborg Museum dumpede, fordi der mangler et udstillingsrum med klima-anlæg til styring af fugt og temperatur, fortæller Britta Tøndborg.

- Vi har brugt mange kræfter på at udfærdige rapporter og sende dem frem og tilbage; vi havde fået lov til at låne maleriet, og så blev vi dumpet. Det er ærgerligt.

- Lundbye-komitéen har også arbejdet længe på, at vi skulle vise maleriet. Vi havde set frem til det. Men vi mangler det topsikre udstillingslokale, siger Britta Tøndborg.

- Det er ærgerligt, fordi det rangerer os som et B-museum, der ikke kan få lov til at låne det bedste. Det er en udfordring for os, men jo også for Lundbye-komitéen som har et stort ønske om at kunne låne fra øverste hylder.

- Det kræver et topsikret udstillingslokale, hvis vi skal kunne låne hovedværker, siger kunst-chefen.

Investerings-parat - Vi håber, at vi kan vise maleriet på et senere tidspunkt, men det kræver, at nogle træder ind og gør noget i forhold til investeringen i et klimasikret lokale. God vilje og drømme er ikke nok, fastslår kunst-chefen.

- Et klima-anlæg er bekosteligt at indkøbe og drifte. Vi har ikke et eneste klimasikret rum i Museum Vestsjælland. Vi er ikke oppe i den liga.

- Nu rammer det en masse mennesker i Kalundborg og et museum, som gerne vil fortælle om et bysbarn og folde historien om Lundbye rigtigt ud, siger Britta Tøndborg.

Pragtværks-maleri Hun har dog en god nyhed til Lundbye-festivalen, hvor der blandt andet kører udstillinger i Bispegården og på Kalundborg Museum.

- Vi har fået ja til et godt og vigtigt lån fra Skovgaard Museet i Viborg. Et pragtværk.

- Lundbye malede »Vinterlandskab uden sne« i 1848, lige før han drog i krig, hvor han døde af et vådeskud. Skovgaard færdiggjorde maleriet, fortæller Britta Tøndborg.

- Skovgaard Museet mangler - ligesom os - et klimaanlæg, så vores udveksling bygger på tillid. Man kommer heldigvis rigtigt langt med at låne af gode kollegaer i samme kategori som én selv, siger Britta Tøndborg.

Når Lundbye-komitéen fremover vil indlåne Lundbye-hovedværker fra museer, kræver det fortsat, at et statsanerkendt museum som Kalundborg Museum (Museum Vestsjælland) er med.

Ofte vil der - udover store sikkerhedstjek - være krav om at levere ny forskning og viden om kunstneren.

På den aktuelle udstilling vil Kalundborg Museum - udover Lundbye-værker fra Museum Vestsjællands samling - viser lån fra private.

Sorø Kunstmuseum har udlånt mytologiske tegninger af Lorenz Frølich, som han har kreeret ud fra en fælles udsmykning af Københavns Rådhus, som de tre kunstnervenner har udført sammen.