Museum jubler: Flere penge på vej

Kalundborg - 07. juni 2018 kl. 16:13 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med stor glæde, at Reersø Museum kan meddele, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål har givet en tillægsbevilling på 100.000 kroner til museet, så den sidste etape af restaureringen kan blive færdiggjort.

Det positive budskab kommer fra formanden for Andræjs Hus, Reersø Museum, Rene Rohde:

Vi er utrolige glade for og stolte over, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål endnu engang yder et økonomisk tilskud til museet. Ikke mindst, fordi vi ved, at tillægsbevillinger kun i sjældne tilfælde udbetales fra fonden, siger Rene Rohde.

I 2017 begyndte et større restaureringsarbejde af museet, hvor A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål bevilligede 800.000 kroner, Slots-og kulturstyrelsen 375.000 kroner og Kalundborg kommune 150.000 kroner.

Men de 1.325.000 kroner var ikke nok til at få istandsat det lille museum i det fulde omfang, fordi bygningen var i dårligere stand end først antaget. Derfor blev der arbejdet på at få huset lukket, så det kunne stå vinteren over og så vi kunne påbegynde etape 2 til foråret, siger Rene Rohde - og fortsætter:

- I januar kom arkitekt Niels Friis fra fonden og ingeniør Arne Petersen fra Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S for at godkende restaureringen af museet. Et par dage efter deres besøg - i januar - sendte vi en ansøgning om en tillægsbevilling, selvom vi vidste, at muligderne måske ikke var så store, fordi det ikke er procedure at fonden bevilger ekstra penge. Men det lykkes. Og nu kan vi gå i gang, siger Rene Rohde.

Senere - i begyndelsen af maj - modtog museet hele hovedstolen fra »Gårdejer Jørgen Peder Pedersens Mindefond for beboerne på Reersø«, på 757.540 kroner.

- Disse penge er øremærkede dels til planerne om at udvikle et arbejdende museum, når vi er helt færdige, dels til lagerplads og opbevaring af de mange effekter, som er knyttet til huset og egnens historie, men som vi ikke har plads til at opbevare under ordnede forhold i dag. Og endelig skal pengene fra legatet anvendes til løbende vedligeholdelsesopgaver henover de kommende år, siger Rene Rohde.