Munter paryk-komedie er lige på trapperne

Amatørteatrets systue, anført af Erna Truelsen, har haft travlt med at fremtrylle de ekstravagante kostumer, moden anno 1724, til Holberg-klassikeren.

Inge-Lise Nielsen står for de mange parykker, der skal af og på hoveder i turbo-komedien.

I komedien sendes tjenestefolkene Henrik og Pernille (Mattis Glumsøe og Josefine Munk) til København, hver for sig, for at forberede herskabernes bryllup.