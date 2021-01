Mundbind på genbrugspladsen

Husk at afstandskravet om to meter mellem mennesker gælder også selvom det er udendørs. Besøg så vidt muligt genbrugspladsen i ydertidspunkterne, morgen eller sen eftermiddag, så det unsdgås, at mange mennesker er på pladsen samtidig. Tag mundbind på, når du bevæger dig rundt på genbrugspladsen. Tag så få fra husstanden med på genbrugspladsen som mulig, gerne kun dig selv.