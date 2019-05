Multival genfødt i Havneparken

Lørdag aften var det Undergrunds rapbandet Produktionen, som stod på scenen. Bandet var knap et døgn i forvejen blevet bedt om at spille på Multival, da festivalen med kort varsel blev ramt af et afbud fra Clara Carrara. Produktionen gjorde dog sit til at holde humøret højt på festivalpladsen. Andre navne på programmet på årets Multival var blandt andet Emil Kruse og Manila.

Multival blev første gang holdt i 2011, for at skabe opmærksomhed og støtte til de unges arbejde for at få skabt et multihus i Kalundborg. I festivalens storhedstid i 2016 og 2017 nåede man op på over 2.000 tilskuere. I 2018 måtte de frivillige kræfter bag Multival imidlertid se i øjnene, at kræfterne ikke rakte til at arrangere en så stor festival, hvorfor man dengang valgte at tage et års pause.