Mullerup-byggeri i gang - men klagere giver ikke op

Der er tale om et projekt, som far og søn bag Maycon - Bjarne og Anders Mayland - har udviklet for hele området inklusive Skipperkroen og Mullerup Havn i en samlet investering på 150 millioner kroner. Og interessen for de nye feriehuse er ganske betragtelig.

Af Bjarne Robdrup I påsken åbnede Stad Projekt og Novasol op for salg og udlejning af 62 ferieboliger på Mullerup Strand, som Næstved-entreprenørerne Maycon opfører hen over det næste år - og som er klar til indflytning til april 2022.

