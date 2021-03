Ulrik Larsen, Vejdirektoratet: - En tunnel-løsning inde fra land koster 10 gange så meget som motoevejsanlæg.

Send til din ven. X Artiklen: Motorvej langs Asnæs og Røsnæs eneste mulighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motorvej langs Asnæs og Røsnæs eneste mulighed

Kalundborg - 19. marts 2021 kl. 12:32 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Det er fortsat mest sandsynligt, at enten Asnæs eller Røsnæs bliver afsæt for en Kattegatforbindelse til en pris lige under 130 milliarder kroner.

Men når Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Transportministeriet, der er repræsenteret i arbejdsgruppen, ved årets slutning afleverer to rapporter til Folketinget med anbefalinger af linjeføring, vil der også være en »overordnet beskrivelse af konsekvenserne af en tunnelløsning, der starter allerede øst for Kalundborg«.

Det siger Ulrik Larsen, projektchef fra Vejdirektoratet, der er den styrende myndighed i »gravergruppen«.

- Vi ved nu, at en tunnelløsning, som etableres i land eksempelvis to kilo­meter fra den kyst, hvor linjeføringen skal udgå fra, opererer med en faktor 10 i anlægsprisen. Det vil sige, at kan vi anlægge to kilometer motorvej med jernbane for få hundrede millioner kroner, skal man forvente, at prisen er 10 gange højere på den samme strækning for en tunnel, som ikke tager udspring i kystlinjen, men inde i landet, siger han.

Men er den prisforskel afgørende i et projekt, der kommer til at koste op mod 130 milliarder kroner?

- Det bliver ikke vores opgave at vurdere. Det er op til Folketinget. Jeg kan bare sige, at vi - uden at dykke ned i detaljerne - i rapporterne vil beskrive den mulighed, der måtte være for en tunnelløsning fra en ny station ved Kalundborg, som formentlig skal etableres, siger Ulrik Larsen.