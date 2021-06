Indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S): - Kalundborg kommune - og ikke mindst erhvervslivet - har ventet i mange år på motorvejen, og der er rigtig mange nærmest indlysende grunde til at bygge den. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Motorvej helt til Kalundborg i gang næste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Motorvej helt til Kalundborg i gang næste år

Kalundborg - 28. juni 2021 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup og Thomas Rye

Læs også: Nu er det besluttet hvor udfletningen skal ligge

KALUNDBORG: Allerede til næste år påbegyndes byggeri af sidste etape på knap 30 km af motorvejen helt til Kalundborg (Tømmerup). Det har et samlet Folketing besluttet i den infrastrukturplan, som rækker helt frem til 2035.

Der afsættes knap 1,9 milliarder kroner til sidste etape. Og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) er meget tilfreds. Inden pressemødet på Christiansborg mandag formiddag sagde ministeren til Nordvestnyt:

- Kalundborg kommune - og ikke mindst erhvervslivet - har ventet i mange år på motorvejen, og der er rigtig mange nærmest indlysende grunde til at bygge den. Motorvejsforbindelsen er ganske enkelt afgørende for vækst og for at fastholde nye erhvervsinitiativer og arbejdspladser i nordvestsjælland, siger Kaare Dybvad Bek.

Borgmester Martin Damm (V) er svært begejstret over nyheden om at arbejdet med at anlægge Kalundborgmotorvejen kan gå i gang allerede til næste år.

- Virksomheder og kommuner har i årevis lagt et kæmpe stykke arbejde i at få den motorvej til Kalundborg. Nu er motorvejen pludseligt tæt på at blive en realitet. Det er en fantastisk forløsning, siger han.

Indenrigsministeren bekræfter, at der samtidig afsættes 10 millioner kroner til undersøgelse af tværgående vejvejforbindelse fra Næstved over Slagelse til Kalundborg.

- Hvilken type vej, der bliver tale om, skal undersøgelserne afdække. Men der er ingen tvivl om, at der er behov for at forbedre infrastrukturen fra det sydlige til det vestlige Sjælland, siger han.

Kalundborg side x

relaterede artikler

FAKTA: Her skal penge fordeles i ny transportaftale 28. juni 2021 kl. 10:14