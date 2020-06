Motorstop tvang lystsejler ind i Kalundborg havn

Marinehjemmeværnets skib "Holger Danske", der lå for anker i Kalundborg havn, rykkede i dag ud til en motorbåd med motorstop.

Motorbåden kom på slæb, men undervejs fik man gang i motoren igen, så den kunne sejle det sidste stykke i havn.

Den 32 fods store motorbåd, der var på vej mod Aabenraa, fik motorstop knap tre sømil nordøst for spidsen af Rosnæs, fortæller Keld Rosenberg fra besætningen om bord på "Holger Danske".

Anmeldelsen tikkede ind via Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre og klokken 13.48 blev "Holger Danske" sent afsted. Man havde i forvejen sent et af skibets gummibåd mod det havarerede skib.