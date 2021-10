Motionsuge foregår også på rådhuset

Belinda Buch Andersen, projektleder for Bevæg Dig for Livet i Kalundborg Kommune, fortæller, at der hver dag vil være forskellige aktiviteter, som medarbejderne kan deltage i helt gratis.

Der er både morgengåturen fra rådhuset, inden dagen starter, og der er 10-i-12 træning, som dansk firmaidræt står for hver dag, og som faktisk sender live fra Kalundborg på deres Facebook på torsdag. Her er det Belinda Buch Andersen, som er instruktør.

Derudover har foreningslivet i Kalundborg Kommune budt ind med gratis aktiviteter over hele ugen, lige fra zumba, gymnastik, løb, e-sport med videre. Derudover er det muligt at spille padel i den nye padelcenter i Kalundborg om fredagen.

- Det her er en mulighed for at få folk op af stolene, og der er jo over 3000 medarbejdere i Kalundborg Kommune, så det er et godt sted at starte, siger Belinda Buch Andersen.