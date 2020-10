Foto: Per Christensen

Motionsdagen på Firhøjskolen bød på mange forskellige aktiviteter, hvor eleverne dystede mod de elever, som de normalt er sammen med.Her køres der mooncar, som er en del af verdens mindste ekstreme broløb. Foto: Per Christensen

Motionsdag blev holdt på en ny måde

- Motionsdagen er meget traditionsfyldt, og hvad har vi snart tilbage i alt det her spritteri, hvis vi ikke værner om vores traditioner, siger Jeanette Zacho.

Normalt plejer eleverne at løbe i Særslev Enge, men for at holde de nuværende coronaregler, så skal børnene dyste mod den klasse, de har frikvarter og idræt med i hverdagen.