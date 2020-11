Den 58-årige Morten Hass Augustsen har i de seneste år arbejdet med erhvervslivet i Slagelse, hvor han blandt andet var med til at udvikle byens byfest. Nu er han ansat som projektleder i Kalundborgegnens Erhvervsråd, hvor han skal være med til at udvikle bymidterne i Kalundborg, Gørlev og Høng. Foto: Thomas Olsen

Morten skal skabe nyt liv i bymidten

Den 58-årige Morten Haas Augustesen bliver manden, som i de næste to år skal stå i spidsen for Kalundborg­egnens Erhvervsråds projekt om at gøre bymidterne i Kalundborg, ­Gørlev og Høng mere attraktive og levende.

Relationer og entusiasme er nøgleordene for den 58-årige Morten Hass Augustsen, der for godt to uger siden startede i sin nye stilling som projektleder ved Kalundborgegnens Erhvervsråd.