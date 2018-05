Se billedserie Morten Brændholt er født og opvokset i Kalundborg. Hans familie kom meget på Club La Santa på Lanzarote, og hans far er selv en passioneret løber. Som 17-18-årig begyndte Morten Brændholt at løbe Røsnæs rundt - en rute på cirka 44 kilometer. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Morten løber fire maraton på én gang

Kalundborg - 11. maj 2018 kl. 09:50 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har man ikke selv prøvet det, er det svært at forestille sig, hvor hårdt det er at løbe ét maraton.

I dag, fredag, skal 39-årige Morten Brændholt fra Kalundborg løbe næsten fire i træk.

Han lægger ud ved Hammershus på Bornholm og deltager således i Salomon Hammer Trail, hvor han skal løbe i alt 100 miles eller helt præcist 160,9344 kilometer.

- Jeg har mødt mange, der synes det er mærkeligt, og jeg kan godt forstå, at det kan virke underligt at ville udsætte sig selv for det. Men det er pisse fedt at løbe, og så er det også en kæmpe driver, at jeg er god til det, siger Morten Brændholt.

Han vandt Røsnæs Trail sidste år og har masser af lignende løb på cv'et. Han har aldrig løbet 160 kilometer før, men han har løbet mange ultraløb, som man kalder løb, der er længere end marathondistancen på de lige over 42 kilometer.

- Det er viljen, der skal drive dig. Men jeg træner også utrolig meget og utrolig målrettet. Og så har jeg fundet ud af, at jeg har noget, der gør, at jeg kan klare, at det gør ondt. For det gør det, når man løber så langt, siger Morten Brændholt.

Når han starter løbet fredag, er det med en forventning om at færdiggøre det på 20-21 timer. Sidste års vinder brugte over 22 timer. Han er dog ikke meget for at sige direkte, at han vil vinde, men han går efter et topresultat.

- Mange går efter at gennemføre. Det er ikke der, jeg er, som han siger.

Med til løbet har han, udover sin familie som tilskuere, en ven og sin far, der hjælper ham under løbet. De sørger blandt andet for, at han får det rigtige at spise, og så fortæller de ham, hvordan det går.

I morgen tidlig har han det endelige svar.