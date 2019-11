Se billedserie Der var trængsel ved morgenmadsbuffeten fredag morgen, hvor kommunens morgenmadsprojekt officielt blev indviet på Tømmerup Skole. Kommunen har fået støtte af fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projektet, som løber halvandet år. Foto: Per Christensen

Morgenmadscafé kom godt fra start

Kalundborg - 08. november 2019 kl. 14:38 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev langet både cornflakes, havregryn, morgenboller og skåret frugt hen over bordet i gymnastiksalen på Tømmerup Skole fredag morgen. Her var skolens godt 100 elever, Kalundborg Kommune og Fødevarebanken med til officielt at indvie kommunens morgenmadsprojekt, der i mandags blev skudt i gang på fem af kommunens folkeskoler.

Der er således åbnet morgenmadscaféer på Tømmerup Skole, Firhøjskolen, Kathøj Svallerup Skole, Høng Skole og Svebølle Skole.

Det nye koncept går ud på at tilbyde skoleeleverne et gratis morgenmåltid ved at anvende mad, der normalt ville være gået til spilde.

Maden leveres af Fødevarebanken, som er en upolitisk, non-profit-organisation, der siden 2009 har haft succes med at fordele og distribuere overskudsmad til nye formål.

- Det kan være svært at koncentrere sig, have det godt og lære noget, hvis man er træt, fordi man ikke har spist. Når kroppen derimod er fyldt op med brændstof, har man mere energi, det er nemmere at koncentrere sig, og man bliver ikke så udkørt i løbet af dagen, sagde formand for kommunens ældre- og sundhedsudvalg Peter Jacobsen (DF), der holdt en tale for skolens elever, inden han sammen med direktør i Fødevarebanken Karen-Inger Thorsen klippede et bolchestribet plasticbånd over, der havde spærret adgangen til en indbydende morgenmadsbuffet, der indeholdt alt fra smoothie, juice, morgenboller og ost.

De anvendte overskudsvarer er ikke for gamle, men kan for eksempel ende hos Fødevarebanken, hvis emballagen er gået i stykker, eller hvis, der har været en konkurrence beskrevet på pakken, som er overstået.

Lærke, der går i 1. klasse på Tømmerup Skole, havde allerede besøgt morgenmadscaféen to gange i denne uge, da vi mødte hende i køen til morgenmadsbuffeten.

- Det er sjovt at spise her på skolen. Derhjemme har vi ikke så meget morgenmad, som her. Der har vi kun mælkemorgenmad og havregrød, sagde hun.

Den første uge med morgenmadscaféer er gået godt. Faktisk har der i gennemsnit været 30 til 50 elever hver morgen i de forskellige skolers morgenmadscaféer, fortæller Laura Sofie Deigaard Sørensen, der er sundhedskonsulent i Kalundborg Kommune og ansvarlig for morgenmadsprojektet.

- Der har været en del. Det havde jeg også håbet på, men jeg er positivt overrasket, fortæller hun.

Karen-Inger Thorsen holdt også en tale til børnene. Hun håbede på, at eleverne ville blive bedre til at tænke på, hvordan man kan undgå at smide mad ud.

Morgenmadscaféerne findes allerede på 31 skoler i Danmark.