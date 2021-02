Se billedserie Michael Nielsen glæder sig til at tage hul på »den tredje alder« og er også vedmodig, fordi han kommer til at savne passagerer og kolleger, fortæller han.Foto: Ulrik Reimann

Morgan trækker bybus-bremsen

Kalundborg - 28. februar 2021 kl. 13:15 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

»Morgan«, »Einstein« og »Skovtrolden« er blot nogle af de mange øgenavne, som kolleger og passagerer kalder 62-årige Michael Nielsen. Han er den buschauffør på bybusserne i Kalundborg, der har kørt længst tid kontinuerligt med 33 år og fem måneder, når han stopper den 11. marts.

Øgenavnene er ikke tilfældige: Morgan, fordi Michael Nielsen og fruen ejer et særdeles smukt eksemplar af en britisk Morgan Plus 4 sportsvogn i racinggreen. Skovtrolden, fordi det viltre, grå hår ikke har været trimmet i en pandemisk næsten-evighed. Og Einstein, fordi buschaufføren læste jura, før han satte sig bag rattet i en bus som sit fuldtidsarbejde. Og så havde Einstein jo også et stort, viltert, gråt hår.

- Efter min tredje jura-­årsprøve var jeg studietræt og tænkte, at jeg kunne tjene lidt penge ved at køre bus som afløser. Jeg havde det store kørekort fra Civilforsvaret, og samtalen på Husum Station, hvor de søgte afløsere, gik fint. Jeg talte med fire meget sympatiske mennesker, og da jeg forlod lokalet, var jeg fuldtidsansat i HT, fortæller Michael Nielsen.

Han fandt som hurtigt ud af, at det var et job, han brød sig om.

- Jeg er en af de buschauffører, som man hellere end gerne må tale med under kørslen. Det er med til at gøre det til et af de hyggeligste jobs, der findes. Jeg er fra naturens side glad og kan godt lide mennesker, og det er bare dejligt, når der opstår en god stemning i bussen, fortæller buschaufføren, som ved, at han kommer til at savne jobbet, kollegerne og ikke mindst passagererne. Mange af dem får man nemlig et personligt forhold til gennem årene.

Men hvorfor stopper 62-årige Michael Nielsen så som buschauffør?

- Der er mange ting, jeg gerne vil have mere tid til, og jeg har mulighed for at gå af og være mere sammen med min kone Annette, og jeg glæder mig også til at bruge mere tid på hobby, hus, have og hunde, fortæller buschaufføren, hvis bopæl er en idyllisk, stråtækt landejendom på Søstremosevej ved Bastrup. Det er et sted, som parret aldrig vil flytte fra, nævner han.

Parrets højt elskede hunde er to new foundlændere, Knold og Tot, på henholdsvis 70 og 80 kilo. De kan spise hundefoder for cirka 2000 kroner om måneden!

Ægteparret Nielsen kom til Kalundborg i 1987, hvor Michael Nielsen blev ansat hos Bolls Busser indtil 1996. Herefter var arbejdsgiveren Dito til 2013, og den aktuelle arbejdsgiver i det samme buschauffør-job gennem mere end 33 år er Arriva.

Jobbet har forandret sig en del gennem årene, hvor danskerne har fået langt flere biler. Dengang Michael Nielsen var dreng, var der cirka det halve antal biler i Danmark i forhold til i dag.

- Tidligere kørte man næsten aldrig med en passagertom bus, hvilket sker i dag. Tidligere var der for eksempel også flere ældre damer, der kørte ture med busserne for selskabets skyld. Og servicen er blevet skåret ned, så man ikke i dag må hjælpe for eksempel en ældre borger ved at holde ud for bopælen. Nu må man kun stoppe ved de autoriserede busstoppesteder, fortæller Michael Nielsen, som ellers godt kunne lide at yde en ekstra service over for passagererne.

- Men det ændrer ikke på, at det er det hyggeligste job, jeg siger farvel til den 11. marts, slår Michael Nielsen fast.