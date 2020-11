Se billedserie Fredag mødte eleverne på Processkolen ind til en skoledag med mord, tekniske undersøgelser og afhøringer på skoleskemaet. Her ses de to elever Laurits Cholody (tv.) og Michal Kusz lave nogle forsøg for at finde ud af, hvilken kuglepen der var blevet brugt til at skrive et mystisk brev. Privatfoto

Mordgåde på skemaet på Processkolen

Kalundborg - 13. november 2020 kl. 17:20 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Eleverne på EUC Nordvestsjælland i Kalundborg mødte i går helt uvidende ind til en meget anderledes skoledag med mord, tekniske undersøgelser og afhøringer på skoleskemaet. Undervisningen var i fuld gang, som den plejer, da de blev afbrudt af uddannelsesleder Jannik Holbech Rasmussen, som fortalte, at der var blevet fundet et lig på skolen.

Eleverne blev helt blege, men det gik jo også hurtigt op for dem, at der ikke var tale om et rigtigt mord, men et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, hvor de skulle opklare et fiktivt mord. Det oplyser EUC Nordvestsjælland i en pressemeddelelse.

- Vi har planlagt dette forløb i månedsvis og har glædet os meget til at overraske eleverne med det. Der er lagt meget arbejde i at udvikle karaktererne og historien samt lave de forskellige opgaver, de skal løse. Det har også været en rigtig sjov proces for os ansatte at være med i, udtaler uddannelsesleder Jannik Holbech Rasmussen.

Eleverne blev opdelt i hold og fik udleveret en mappe med materiale omkring mistænkte samt en liste over sms'er, der var blevet udvekslet mellem den afdøde og andre ansatte på skolen.

Udstyret med en walkie-­talkie gik eleverne blandt andet ud for at undersøge gerningsstedet samt tage prøver, undersøge liget, et mystisk brev og foretage afhøringer af de mistænkte.

- Forløbet er ikke kun sjov og leg, der er også tænkt mange elementer ind i, som skal styrke og udvikle elevernes evne til at arbejde med årsag og sammenhæng, som er en vigtig egenskab på de uddannelser, vi har her: Procesoperatør, industrioperatør, elektriker samt uddannelsen inden for lager og transport, udtaler Jannik Holbech Rasmussen.

Skolen oplyser, at eleverne havde en sjov dag, og at det i løbet af dagen summede rundt på gangene, hvor der konstant var støj på walkie-­talkierne, og man kunne overhøre gæt om, hvem morderen var og frustrationer over, hvordan enderne nu hang sammen.

Laurits Cholody og Niklas Larsen var blandt de elever, der fik sig noget af en overraskelse i går.

- Vi blev noget forskrækkede. Det var spooky. Han virkede helt alvorlig, da han kom ind og sagde, at der var blevet fundet et lig, udtaler Laurits.

Niklas syntes, det havde været en fed dag.

- Det har jo været noget helt andet end det plejer, og det har været super sjovt, udtaler han.