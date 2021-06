Se billedserie Malene Christensen fra Gørlev er frustreret og uforstående overfor, at Kalundborg Kommune ikke vil give datteren ekstra støtte ved skolestart. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Mor frustreret over afslag på hjælp til syg datter

Kalundborg - 18. juni 2021 kl. 12:32 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Malene Christensen er mor til seks-årige Tea, som har været meget syg de sidste fire år og stadig kæmper med mave-, tarm- og nyreproblemer.

Ufrivillig afføring Datteren lider af ufrivillig afføring og urin, og hun brug for hjælp til at komme på toilettet.

Efter et møde med Gørlev Skole i maj, hvor forældrene fortalte om datterens situation, blev man enige om at søge Det Fælles Visitationsudvalg i Kalundborg Kommune om ekstra støtte, da det ikke ville være muligt for klasselæreren at tage hånd om det.

Den ekstra hjælp skulle i første omgang være de første to-tre første måneder, og så var håbet, at datteren ville være mere stabil.

Ifølge Malene Christensen har datteren ufrivillig afføring cirka to til tre gange om dagen. Derudover skal hun hyppigt på toilettet, hvilket hun også skal have hjælp til.

Afslag på støtte Skolen har imidlertid fået afslag på at få ekstra støtte, da det vurderes, at skolen selv kan klare det med egne ressourcer.

Ifølge Malene Christensen er hun blevet oplyst om, at der vil blive sat ekstra hjælp af de 14 første dage, men ellers ved hun ikke, hvilken hjælp datteren kan få.

Hun håber, at datterens sagsbehandler i Kalundborg Kommune, som vil gå videre med sagen i systemet samt at Thomas Malthesen Hiort (SF), som sidder i børn- og familieudvalget, vil spørge ind til sagen, kan medføre, at der findes en bedre løsning.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for børn- og familieudvalget, vil ikke gå ind sagen.

- Vi politikere skal ikke begynde at sagsbehandle. Jeg har tiltro til at systemet fungerer, og at visitationsudvalget er de bedste til at vurdere, hvilke støttemuligheder der er, siger Karl- Åge Hornshøj Poulsen.

Indlagt som to-årig Da Tea er to år, bliver hun indlagt med svær diarré og feber. Årsagen viser sig, at være en rotavirus-infektion.

Hun lå blandt andet i drop, hvor hun fik 500 milliliter væske pr. time for at følge med, og der kom fem liter afføring ud i døgnet.

Og da Tea endelig blev udskrevet, blev hun senere ramt af en E.coli-infektion efterfulgt af clostridium, som er svære bakterier, som er svære at slå ned.

I dag kæmper Tea stadig med mave-,tarm og nyreproblemer, og hun jævnligt til undersøgelser på sygehuset for at blive udredt. Ud af de sidste fire år, har Tea været indlagt sammenlagt et helt år.

For familien, som består af Malene, hendes mand, Brian, Tea og storebror Noa på snart ni år, har sygdommen haft store konsekvenser.

Malene Christensen mistede sit arbejde undervejs, og under coronanedlukningen har de nærmest ikke set nogen.

Lever med skjult sygdom Det er en tabubelagt sygdom at stå frem med offentligt, men familien er åbne omkring sygdommen.

- Vi lever med en skjult sygdom, og det er ikke forkert at have dette problem. Det skal ikke betyde, at vi ikke kan gøre noget i vores liv, siger Malene Christensen.