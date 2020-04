Se billedserie Selv om de vilde tulipaner fylder godt op på Møllebakken, er det langtfra dem alle, der har knopper og er klar til at blomstre. Hans Guldager Christiansen og Nordvestnyts fotograf måtte derfor lede lidt, før de fandt nogle. Foto: Thomas Olsen

Møllebakken venter på at springe ud

Kalundborg - 07. april 2020 kl. 15:01 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møllebakken er en oplagt og yndet gå tur-destination for mange i Kalundborg, særligt i disse dage hvor dels foråret for alvor har meldt sin ankomst, og dels coronavirussen har reduceret ens mulige andre fritidsaktiviteter betragteligt.

Netop nu fylder bladene fra i tusindvis af vilde tulipaner godt op på Møllebakken, særligt på bakkerne omkring trappen op fra Solskinspladsen. Når disse linjer skrives, kan det endda være, at den varmere temperatur har fået de smukke og velduftende blomster til at springe ud.

Der vil dog langt fra komme lige så mange blomster, som der er blade, for mange af dem står uden blomst.

- Faktisk skulle vi lede lidt, før vi fandt nogle med blomsterknopper, fortæller Hans Guldager Christiansen, efter en tur på Møllebakken med Nordvestnyts fotograf.

Hans Guldager Christiansen er pensioneret botaniker, men pensionisttilværelsen skal tages med et gran salt, for han holder i høj grad et vågent øje med floraen i Kalundborg Kommunen. Da han først opdagede de mange vilde tulipaner, regnede han med, at Møllebakken ville blive fyldt med flotte gule blomster, men sådan kommer det altså ikke til at gå i år.

Det er ikke længere siden end forrige efterår, at Kalundborg Kommune begyndte at rydde Møllebakken, der var blevet voldsomt tilvokset af krat. Det er det arbejde, der nu har givet plads til tulipanerne, men det at rydningen er sket for så relativt nylig kan også være årsagen til, at det ikke er alle planterne, der er med blomst i år.

- Det kan skyldes, at de simpelthen skal have lidt tid til at samle kræfter nok til at vokse frem med blomster, siger Hans Guldager Christiansen.

Ifølge botanikeren kaldes vild tulipan også skovtulipan og er relativ sjælden i Danmark. Den er en ren art, forstået på den måde, at den ikke er en forædling eller en krydsning i modsætning til de mange og større have-tulipaner.

Den vilde tulipan stammer fra Syd- og Sydøsteuropa og er indført herfra som prydplante i 1700-tallet, måske endda tidligere. Og bestanden på Møllebakken er formentlig også i hvert fald et århundrede gammel.

- Den er kommet for længe siden, fordi så store bevoksninger tager årtier og måske endda mere end det at udvikle sig, forklarer Hans Guldager Christiansen.

Han opfordrer alle til at tage ud og se den vilde tulipan og opfordrer kommunen til at slå uden om græspartierne med vild tulipan, indtil de er visnet. I samme ombæring roser han kommunen for dens arbejde med at rydde og pleje Møllebakken, hvilket også har gjort godt for de flotte udsigtspunkter fra bakken. Han oplyser desuden, at vild tulipan også findes ved Lerchenborg Slot og Tømmerup-rundkørslen.