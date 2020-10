Mølle-modstandere sparer op til retssager

- Jeg vågnede klokken fire i morges badet i sved. Det var et mareridt. For i går vidste jeg ikke præcist, hvad jeg skulle svare. Det ved jeg nu. European Energy bygger ikke havmøller for at gavne borgerne, for at beskytte naturen, miljøet eller landets grønne interesser som helhed. De gør det af en eneste grund: For at tjene penge. Husk det. European Energys projekt er et pengeprojekt iklædt grønne habitter.

- European Energy har udover vores projekt også et projekt ved Omø Syd på maksimalt 320 MW. I april måned blev projektudvikleren gjort bekendt med, at Energistyrelsen og Miljøstyrelsen ønskede at sætte projektet ved Omø Syd i bero. Årsagen er en igangværende proces mellem Danmark og EU om udpegning af nye fuglebeskyttelsesområder, som meget vel kunne medføre, at projektet ved Omø Syd ikke kunne realiseres. Sker det, vil det uden tvivl lægge yderligere pres på, at European Energy vil realisere projektet i Jammerland Bugt. Med afsæt i, at politikerne ikke ønsker at gennemføre lovgivning med tilbagevirkende kraft, gik vi til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at få dem til at forstå, at de kan bruge udpegningen af internationale fuglebeskyttelsesområder til at få ryddet op i en klimapanisk lovgivning fra 2012. Vi ved ikke, hvor vi lander. Men vi skal fortsætte med at kæmpe. Og det gør vi. Til den bitre ende, sagde Ole Nyvold.