Omkring 175 tilhørere var på plads i Gørlev-hallen lørdag til borgergruppens generalforsamling. Og der var mange spørgsmål.

Mølle-modstandere klar til at gå hele vejen

Kalundborg - 23. oktober 2021 kl. 13:49 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: Der er ikke tale om, at Kalundborg Kommune og Kalundborg Havn har foretaget sig noget ulovligt. Slet ikke. De har søgt og fået alle de nødvendige tilladelser. Men det ændrer ikke ved, at havet, og her Jammerland Bugt, over en fem år lang periode er blevet brugt som losseplads. Det kaldes klapning.

Det sagde formanden for borgergruppen Beskyt Jammerland Bugt, Ole Nyvold, i sin beretning på foreningens generalforsamling lørdag i Gørlev-hallen foran omkring 175 tilhørere. Beskyt Jammerland Bugt har i otte år aktivt kæmpet imod udsigten til op mod 40 store havvindmøller i bugten, som energivirksomheden European Energy lagde billet på at opbygge tilbage i 2012.

Den 10. november har foreningens bestyrelse fået foretræde for Folketingets Miljøudvalg, hvor de afsatte 15 minutter også kommer til at handle om frygten for de konsekvenser, klapningen har på miljøet.

I forbindelse med uddybningen af den eksisterende havn i Kalundborg og udvidelse med Vesthavnen er området ud for Jammerland Bugt blevet brugt som losseplads for 925.000 tons jord og havneslam. Jeg er sikker på, at vi alle ville have reageret, hvis det var foregået via lastbiltransport. Ingen af os ville i givet fald have overset de lidt mere end 23.000 40-tons lastbiler, sagde Ole Nyvold - og fortsatte:

Dele af havbunden er med denne klapning blevet hævet med op til seks meter. Nu er materialerne, over en periode på nogle år, stille og roligt blevet sejlet ud i bugten og dumpet. Tungmetallet i slammet er særdeles giftigt for blåmuslingerne, som Ederfuglene jo lever af.

Ole Nyvold rettede ikke mindst kritikken mod en enkelt virksomhed:

- Ingen, heller ikke konsulentfirmaet NIRAS, der har været rådgivere for såvel Miljøstyrelsen/Kalundborg Havn som for European Energy/Energistyrelsen, har overhovedet haft øje for denne helt åbenlyse mulige konsekvens for fødegrundlaget i Jammerland Bugt for trækfuglene. En ganske alvorlig og afgørende miljømæssig sag er derfor under udvikling til ugunst for de truede og rødlistede Ederfugle.

Formanden fortsatte:

- I forbindelse hermed og i forbindelse med udpegningen af fuglebeskyttelses-områder samt den nye Havplan 2021 har vi anmodet om foretræde for Folketingets Miljøudvalg.

Der var, blandt de mange tilhørere, flere, der udtrykte forbløffelse over klapningen og de mulige konsekvenser. Som en tilhører sagde:

- Der er jo ikke meget tilbage at kæmpe for, hvis hele havbunden og dermed fødevarekilderne i bugten forsvinder. For så er fuglene også væk.

På et andet spørgsmål, hvor langt foreningen er villig til at gå i kampen mod havmøllerne, sagde Nyvold blandt andet:

- Vi er villige til at gå hele vejen. Hvis Energistyrelsen bevilger en etableringstilladelse til møllerne, vil vi påklage den. Og derefter er der domstolene. I den sidste ende kan det blive EU-domstolen, der afgør sagen.

Men, fortsatte han, ligesom vi vedvarende appellerer til, at Energistyrelsen og ikke mindst det politiske landskab på Christiansborg, agerer med fornuft, skal vi også gøre brug af den dyd. Derfor skal vi ikke på forhånd lægge os fast på, hvad vi foretager os. Det afhænger af, hvad der besluttes.

Meget tyder på, at sidste kapitel i den langstrakte fortælling er ved at blive skrevet. Et udkast til en etableringstilladelse udfærdiges formentlig i Energistyrelsen i løbet af 2022, hvorefter en offentlig høring får lejlighed til at læse udkastet nærmere igennem.

- Det er lukrativt at producere el fra vind i disse tider med høje el-priser. Så selv hvis Energistyrelsen kunne finde på at reducere projektet i Jammerland Bugt, vil det formentlig stadig være en rigtig god forretning for European Energy, som i følge bestyrelsen har brugt knap 36 millioner kroner på Jammerland-projektet indtil nu´:

- Vi har sagt det så mange gange. Det er rent vanvid at opføre måske 40 op mod 190 meter høje havvindmøller i indre dansk farvand. Møllerne skal ud hvor de hører hjemme - på havet, sagde Ole Nyvold.