Mødrehjælpen går nye veje

Kalundborg - 15. februar 2021 kl. 07:12 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Mødrehjælpen i Kalundborg går nye veje for at komme klientellet i møde i en kold Coronatid. Onsdag lagde foreningen en række billeder ud af noget af det brugte vintertøj, som man har på lager i butikken. Her kunne interesserede så efter »først til mølle«-princippet købe tøjet, og afhente det på et aftalt tidspunkt ved Mødrehjælpens butik i Kordilgade i Kalundborg.

- Det er ikke fordi Mødrehjælpen skal til at slå sig stort op indenfor nethandel. Personligt er jeg stærkt modstander af nethandel, og jeg mener, at vi skal bruge og støtte vores lokale butikker, så vi også har et stærkt handelsliv efter Corona, understreger foreningens formand Inge Berg Hansen.

Når Mødrehjælpen alligevel er begyndt at bruge Facebook, for at nå ud til kunderne, så skyldes det en kombination af Corona og den kolde vinter.

- Vi er nødt til at holde butikken lukket, men vi ved at mange savner os i denne tid. Børnene har brug for godt varmt vintertøj, men det er dyrt, og de små vokser ofte ud af tøjet på en enkelt sæson. Så er det godt med et sted, hvor man kan købe noget kvalitets genbrugstøj, siger formanden.

Opslaget på Facebook, har da også fået megen opmærksomhed, og meget af tøjet er allerede solgt. Inge Berg Hansen lover, at det vil blive fulgt op af flere lignende opslag i den kommende tid.

- Vi fortsætter, så længe vi har vintertøj på lager, men vi glæder os til at kunne genåbne. Både de frivillige og vores faste kunder, savner den personlige kontakt i butikken, siger hun.

Man kan følge med i Mødrehjælpens udvalg af Vintertøj på Mødrehjælpen - Kalundborgs Facebookprofil.