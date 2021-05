Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Modtog mistænkelige mails fra Yousee og Ørsted

Kalundborg - 03. maj 2021 kl. 16:11 Kontakt redaktionen

Mandag formiddag, da 74-årige Mie Frandsen fra Kalundborg læste e-mails, studsede hun ekstra længe over to objekter i indbakken.

Den ene kom fra Yousee, hvor Mie Frandsen er kunde. Her stod der, at Mie Frandsen skulle opdatere sine personlige oplysninger »for at undgå afbrydelse af tjenesten«.

Det undrede Mie Frandsen, for hun mente nok, at alt var, som det skulle være.

Derfor blev hun yderligere mistænksom, da en anden mail fra energiselskabet Ørsted lå i indbakken - her er Mie Frandsen nemlig ikke kunde.

- Det, synes jeg, var meget mærkeligt, siger hun.

I mailen fra Ørsted stod der, at Mie Frandsen havde penge til gode fra en regning, der var betalt to gange. Men der var også skrevet, at man kun havde 12 timer til at svare, ellers ville beløbet bortfalde.

- Normalt ville man jo aldrig skulle have så travlt, siger Mie Frandsen.

Mailen viste sig at have polsk afsender, og mailadressen fra 'Ørsted' var tilmed identisk med den, som 'Yousee' havde sendt.

- Der tænkte jeg, at så skal jeg ikke klikke på noget som helst.

Hun fortæller, at hun generelt er påpasselig med, hvad hun klikker på i mails. Mie Frandsen tog derfor kontakt til Nordvestnyt for at advare andre:

- Normalt kan man kende meget på stavefejl, men de her var helt fejlfri og med rigtige billeder, siger hun.

Forbrugerrådet Tænk har sammen med TrygFonden lavet app'en Mit digitale selvforsvar, der blandt andet indeholder en oversigt over spammails, som brugere har indrapporteret.

De udsendte i slutningen af april en advarsel om, at der var såkaldte phishing-mails i omløb fra 'Ørsted'. Udover at slette mailen lyder rådet fra Tænk:

- Hvis du vil tjekke dine oplysninger hos Ørsted, bør du altid besøge deres officielle hjemmeside via din internetbrowser.