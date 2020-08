Se billedserie 22-årige Anna Schultz glæder sig til at vise boesens ungdommelige tøjmærker frem. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Modepige tager stort spring til noget helt, helt andet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Modepige tager stort spring til noget helt, helt andet

Kalundborg - 12. august 2020 kl. 07:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun sprudler af energi. Og der er masser af den, og hun vil gerne udnytte den. I næsten to år har det været kunder og kollegaer hos boesen på Nytorv i Kalundborg, der arbejdsmæssigt har været omdrejningspunktet for 22-årige Anna Schultz. Nu er elevtiden ved at være slut, og den skal markeres med en anderledes fagprøve, der også er et godt billede på, at hun gerne gør lige lidt ekstra ud af det.

Når fagprøven og den resterende del af elevtiden er slut, så får Anna Schultz udsigt til en helt anden hverdag - måske som skraldemand. Det kunne hun godt tænke sig at prøve. Men først og fremmest handler det lige nu om at få skabt rammerne og fyldt dem festligt ud til fagprøven.

Anna Schultz har nemlig store ambitioner i forbindelse med de mærker, som hun er med til at sælge hos boesen.

- Jeg synes, at vi har en række rigtigt fede ungdommelige mærker, som mange flere unge mennesker kunne have glæde af, siger Anna Schultz.

For at give de unge mennesker nogle fine smagsprøver på disse mærker, så har hun arrangeret et event, en modeaften, i forbindelse med sin fagprøve den 3. september kl. 18-20.

- Jeg har blandt andre inviteret vores leverandør Lars fra mærket Soft Rebels, og så bliver der serveret lidt let mad, drikkelse og noget til den søde tand. Derudover vil der også være fine præmier fra vores egne leverandører og fra en række butikker i lokalområdet. Jeg glæder mig til denne aften og til at byde alle velkommen, siger Anna Schultz, som har sat billetterne til salg for 25 kr. stykket.

Blandt de lokale leverandører til aftenen er Kvickly Kalundborg, der giver mad, snacks og bobler, mens Mia Reesen også leverer snacks samt CTI Print fra Regstrup, som sørger for festlige balloner.

Deltagerne den 3. september kan se frem til måske at vinde gaver fra både Matas, Elvira Cut, Swärds Guldsmedie, Mayo, Café Novo, Brillehuset, Helsam og Beauty Sense.

I dagene fra den 1. september og frem til og med 5. september sætter Anna Schultz fokus på en række mærker hos boesen, hvor der bliver en masse attraktive priser

Når Anna Schultz senere er færdig med sin uddannelse hos boesen, ser hun frem til at afprøve en helt anden hverdag.

- Jeg vil gerne stå tidligt og og i gang med arbejdet. Min kæreste skal også op tidligt og afsted. Jeg er meget aktiv og kunne godt tænke mig at prøve at være skaldemand - eller renovationsarbejder - som det hedder. De går tidligt i gang med arbejdet og det giver mulighed for at få noget tid også efter man er færdig med dagens arbejde. Det kunne jeg godt tænke mig at have, ellers ender det jo med, at hele dagen går med at arbejde, fortæller Anna Schultz.

Hvis ikke det lykkes for Anna Schultz at få et job som renovationarbejder, så bliver det måske i hjemmeplejen, at hun vil bruge sin mange kræfter og energi, når hun har haft sidste arbejdsdag hos boesen.