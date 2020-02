I marts vil der igen være mulighed for vinterbadning og sauna på Mullerup Havn. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mobil sauna vender tilbage

Kalundborg - 24. februar 2020

Der vil igen være mulighed for et koldt dyb i havet efterfulgt af sved på panden i en mobil sauna, når den nu etablerede forening Mullerup Vinterbadere inviterer til et mobilsauna-event på Mullerup Havn den 14. og 15. marts.

Begivenheden er en gentagelse af et lignende arrangement, som en gruppe borgere holdt i januar for at skabe opmærksomhed omkring den stiftende generalforsamling, hvor vinterbadeforeningen blev stiftet den 29. januar.

Denne gang er formålet at holde gejsten oppe blandt de borgere, der kunne have interesse for vinterbadning, lyder det fra Ole Bram Petersen, der er medlem af den nye bestyrelse.

- Det var jo en stor succes sidst. Alle dem, der ikke havde prøvet det før, var meget begejstrede, da de kom ud derfra. De havde armene oppe, siger han og tilføjer, at det tager lidt tid, før foreningen får sine egne faciliteter.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at etablere en permanent sauna med omklædning i den nordlige ende af Mullerup Havn.

Forhåbningen er, at den kan etableres ved hjælp af fondsmidler, og at den kan stå klar til efteråret.

- Vi skal jo også have meldt folk ind i klubben, så vi skal lige have skabt lidt begejstring for det, tilføjer han og oplyser, at foreningen allerede har fået tilsagn om indmelding fra de første 50 medlemmer.

Den mobile sauna vil være åben på Mullerup Havn den 14. og 15. marts kl. 10-12 og kl. 12.30-14.30. Der er plads til 10 personer på hvert hold. Se mere på Facebook-gruppen Mullerup Vinterbadere.

Der holdes en ekstraordinær generalforsamling den 25. februar på Høngs gamle rådhus, hvor foreningens vedtægter godkendes.