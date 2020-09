Mandag aften meldte den 22-årige Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar sig selv til politiet efter at have været efterlyst siden den 29. august.

Mistænkt for knivstikkeri i Kordilgade melder sig selv

Kalundborg - 08. september 2020 kl. 10:48 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 22-årige Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar, som mistænkes at stå bag knivstikkeriet mod en 26-årig mand i Kordilgade i Kalundborg natten til den 29. august, har meldt sig selv til politiet.

Efter at have været på flugt fra politiet i over en uge valgte den 22-årige Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar mandag aften klokken 19.15 at melde sig selv til politiet på politistationen i Kalundborg.

Den 22-årige mand har været eftersøgt af politiet siden natten til den 29. august, da politiet mistænker ham for at stå bag et knivstikkeri mod en 26.-årig mand fra Kalundborg i Kordilgade.

- Vores vurdering af sagen er, at de tre personer kender hinanden og har en intern kontrovers, der udvikler sig. Vi har ingen indikationer på, at episoden er rocker- eller banderelateret, siger politikommissær Kim Løvkvist, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var ikke kun den 26-årige, som kom til skade ved knivstikkeret. En 20-årig mandlig kalundborgenser blev også stukket i hånden ved samme episode. Den 26-åriges skader var dog klart de mest alvorlige, og han var i livsfare efter overfaldet, hvorfor anklagemyndigheden vil sigte den 22-årige for drabsforsøg.

Under eftersøgningen af den 22-årige valgte politiet blandt andet at gå i pressen og efterlyse Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar. Derudover har politiet aktivt søgt efter den 22-årige intensivt på alle kendte opholdsadresser.

Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar vil senere i dag blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, hvor retten skal tage stilling til, om den 22-årige mand skal varetægtsfængsles.

