Teknikere og sporhunde i gang med undersøgelser i Kordilgade. Foto: Pressefotos.dk

Mistænkt for knivoverfald stadig efterlyst af politi

Kalundborg - 31. august 2020 kl. 09:54 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen har Midt- og Vestsjællands Politi stadig ikke fået fat i den 22-årig Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar fra Kalundborg, der er mistænkt for at stå bag et knivstikkeri natten til lørdag den 29. august i Kordilgade i Kalundborg.

Det oplyser Martin Bjerregaard kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har fået enkelte henvendelser, og et vidne har oplyst, at vedkommende har set den 22-årige sent lørdag aften i Kalundborg.

Offeret blev stukket i halsen og flere andre steder på kroppen.

- Offeret er stadig indlagt efter livstruende skader, og tilstanden er nu stabil, siger Martin Bjerregaard.

Politiet har sendt en efterlysning ud på den mistænkte med billede og håber stadig på hjælp fra borgerne, som kan ringe til politiet på 114.

Internt opgør Det er 26-årig mand fra Kalundborg, som blev stukket i forbindelse med et internt opgør mellem de to.

Desuden blev en 20-årig mand fra Kalundborg stukket med kniv i hånden, oplyser politiet.

Politikommissær Kim Løvkvist, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestsjællands Politi, mener, at sagen udelukkende er relateret til en intern strid mellem personerne.

- Vores vurdering af sagen er, at de tre personer kender hinanden og har en intern kontrovers, der udvikler sig. Vi har ingen indikationer på, at episoden er rocker- eller banderelateret, siger Kim Løvkvist.

Politiet fik anmeldelsen kl. 01.19 og var talstærkt til stede kort efter for først at bistå vidnerne med førstehjælp og derefter for at søge efter gerningsmanden.

Kordilgade har efterfølgende været spærret af, og teknikere og sporhunde har været tilkaldt for at foretage undersøgelser.

Politiet har uden held ledt efter den mistænkte Abdulaziz Mahamed Khalif Bamukhtar på alle de adresser, han kunne formodes at være. Derfor beder politiet nu om hjælp fra offentligheden til at lokalisere ham.

Politiet opfordrer borgerne til ikke at kontakte den mistænkte, der også kan være kommet til skade under episoden. Borgerne skal i stedet ringe til politiet på 114.