Mistænkelige mænd i Kordilgade

Klokken 13.50 mandag fik politiet en henvendelse fra en lokal kvinde, som undrede sig over, at to udenlandske mænd gik rundt i gågaden Kordilgade i Kalundborg og forsøgte at veksle penge. De henvendte sig primært kun til ældre borgere, men lykkedes tilsyneladende ikke at få vekslet.

Politiet kørte til området for at finde de pågældende for at få afklaret formålet med deres kontakt til især ældre borgere. Mændene blev ikke fundet, men politiet vil gerne opfordre borgere til at afvise et forsøg på at få vekslet pengesedler, idet risikoen for at blive narret vil være til stede. Henvis i stedet de pågældende til et pengeinstitut, hvis de ønsker at foretage en veksling, lyder politiets råd.