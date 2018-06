Flere mødte tidligt mandag En ung mand klædt ud som klovn i Jerslev. Manden jagtede blandt andet en bil ført af en 48-årig kvinde. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mistænkelig klovn i Jerslev

Kalundborg - 04. juni 2018 kl. 11:16

Klokken 01.42 mandag fik politiet en anmeldelse fra en 48-årig kvinde, som oplyste, at hun klokken cirka 01.30 var kørt fra P-pladsen ved Hvidebæk-hallen i Jerslev i bil. Bagefter bilen var løbet en person, der var klædt ud som en klovn med malet ansigt og rødt hår. Da anmelderen kort efter var vendt tilbage til området for selv at kigge efter klovnen, var personen forsvundet fra området.

Senere på natten klokken 03.24 modtog politiet endnu en klovnerelateret anmeldelse fra Jerslev. En 19-årig mand anmeldte, at en personbil på Gåsebjerg, var blevet skubbet ud på vejen . Intet tydede på, at bilen var blevet brudt op, eller at der var stjålet noget fra bilen.

Fra stedet var løbet to unge mænd iklædt sort sportstøj. Den ene havde endvidere været iført en klovnemaske. Det lykkedes ikke for politiet at finde frem til klovnen eller hans medgerningsmand.